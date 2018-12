3FM stuurt dj’s weg

Heen mogen ze nog per auto, maar terug naar Utrecht moeten de dj-duo’s te voet. Op kerstavond, de laatste dag van 3FM Serious Request, moeten de tweetallen zich weer melden bij TivoliVredenburg, de komende dagen het kloppend hart van de actie. „De uitzending komt echt van de straat”, zegt Rob voor de camera van het ANP. „Je hoort wel eens ’nu schakelen we over naar...’, maar wij schakelen eerder over naar TivoliVredenburg als daar iets bijzonders gebeurt. In principe komt de uitzending echt van de weg af.”

Hoewel vooral de wandeltochten worden belicht, gebeurt er de hele week ook van alles in TivoliVredenburg. Zo is er dinsdagavond een Hollandse avond in Utrecht, met optredens van Frans Duijts, Julia van Helvoirt en Wesly Bronkhorst. De komende dagen komen ook onder anderen De Jeugd van Tegenwoordig, DJ Jean, Mental Theo en Tante Joke Karaoke Band langs in het zenuwcentrum. Op kerstavond zijn De Staat, Rondé en HAEVN van de partij voor de eindshow.

Goede energie

Voor de wandelende dj’s bijten Sander en Eva dinsdagavond het spits af op Vlieland, vanaf 21.00 uur nemen zij de benenwagen. De andere twee teams komen woensdag pas in actie. Vanaf 03.00 uur wandelen Rob en Jorien, Mark en Rámon stappen vanaf 09.00 uur. De koppels lopen zes uur en zijn dan twaalf uur ’vrij’. „Ik vind het onwijs spannend omdat het iets nieuws is”, zegt Rámon. „Maar daarom is het ook wel extra leuk. We zijn met een nieuw team, met jonge, frisse mensen.”

De dj’s rekenen op veel steun vanuit het hele land. „De ervaring is dat het hele land in actie komt bij Serious Request en dat is heel hartverwarmend”, zegt Jorien. „Ik weet zeker dat dat er ons echt door gaat slepen als we het zwaar gaan krijgen. Wij weten nu al dat er op sommige plaatsen middenin de nacht hele dorpen uitlopen om ons te onthalen, dat gaat goede energie geven.”

Klagen

Dat de wandeltocht van 171 kilometer met een zender op de rug zwaar wordt, daar twijfelen Rob en Jorien niet aan. Maar klagen is Rob niet van plan. „We kunnen klagen over dat het zwaar is, of dat het ver lopen is, maar die mensen waar we het voor doen hebben het natuurlijk nog veel zwaarder.” De opbrengst van 3FM Serious Request gaat dit jaar naar drie doelen van het Rode Kruis: bescherming tegen natuurgeweld, noodhulp bij oorlog en conflicten en reanimatie in Nederland. „Die mensen hebben echt niks, waarom zouden wij dan gaan klagen dat we pijn in de rug hebben?”

Qua voorbereiding had Jorien meer willen doen. „Ik heb heel veel warme kleding aangeschaft, goede schoenen gekocht en heel veel wandelsokken, van die naadloze. Ik had eigenlijk wel iets meer kunnen trainen, maar dat is niet helemaal gegaan zoals ik gehoopt had. Dus het is gewoon toi, toi, toi, fingers crossed en gaan.”