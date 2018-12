Meghan knutselt kerstkaartjes met bejaarden

Voordat Meghan haar knutselkunsten vertoonde kreeg ze een rondleiding door het tehuis en sprak ze een aantal bejaarden, die allemaal actief waren in de entertainmentwereld. Met verschillende bewoners sprak Meghan over haar zwangerschap. Zo vertelde de 37-jarige hertogin dat het ’heel goed’ met haar gaat. „Ik ben vandaag heel zwanger”, zei ze volgens Daily Mail tegen een van de bewoonsters, die zelf vertelde dat ze haar carrière had verkozen boven het moederschap. „Dat kan ik begrijpen”, reageerde Meghan.

De Amerikaanse en haar man prins Harry maakten in oktober bekend dat hun eerste spruit onderweg is, de kleine wordt in het voorjaar verwacht. De laatste tijd wordt in het Verenigd Koninkrijk druk gespeculeerd over de zwangerschap van Meghan. De omvang van haar buik zou er wel eens op kunnen duiden dat ze veel eerder dan in het voorjaar moeder wordt. Ook wordt gefluisterd dat Harry en Meghan een tweeling krijgen.