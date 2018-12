Koningin Silvia neemt voorschot op verjaardag

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

De Zweedse koninklijke familie heeft dinsdag in het Oscar Theater in Stockholm alvast een voorschot genomen op de 75e verjaardag van koningin Silvia dit weekeinde. Zelfs oudste kleindochter prinses Estelle was meegekomen naar een seminar dat in het teken stond van de stichtingen en goede doelen waaraan Silvia al jaren bijzondere aandacht schenkt: kinderrechten, drugspreventie en dementiezorg.