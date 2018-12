Famke Louise: ’Over 5 jaar ben ik miljonair’

„Ik ben echt een selfmade woman. Over vijf jaar ben ik miljonair met allemaal bedrijven”, vertelt de 20-jarige Famke aan Glamour. Volgens de zangeres ligt haar talent voornamelijk in de creatieve hoek. „En social media, daar zit echt wel een strategie achter dus daar ga ik ook cursussen over geven.”

Haar bekendheid heeft er wel voor gezorgd dat ze het contact heeft verbroken met veel mensen. „Mensen die me tegenhielden in wat ik wilde doen, of daar invloed op hadden. Die heb ik gewoon uit mijn leven gezet. Ik vind: óf je vindt het leuk wat ik doe, óf niet. En zo niet, dan is het gewoon: later.” Ze laat dan ook weten helemaal geen ’zin in dat gezeik te hebben. „Dan hou ik mijn kring liever klein. Ik zou er alleen mee zitten als mijn vriend commentaar zou hebben.”