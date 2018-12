Dionne Stax gaf hoop op nieuwe relatie op

„Ik was toen vrijgezel en dacht: wat nu? Welke kant gaat het op met mij? Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een vriend zou krijgen”, geeft de 33-jarige presentatrice toe aan de VARAgids.

Nadat Stax eerder zeven jaar had samengewoond, lukte het haar niet een nieuwe langdurige liefde te vinden. Toch hecht ze waarde aan die tijd. „Het was ook een dierbare periode, omdat ik kon nadenken over wie ík was, en wat ík belangrijk vond in het leven. Maar het zorgde er ook voor dat ik de balans tussen werk en privé kwijtraakte. In die jaren alleen sloeg de pijl wel erg uit richting werk - allemaal leuk, maar er was weinig over voor een eigen leven. Dat is het afgelopen jaar veel beter gegaan.”

Haar relatie met Sytse Oudkerk zorgde ervoor dat Dionne opnieuw ging nadenken over haar leven. „Het is een mooi proces, waar ik ook echt de tijd voor neem en dan zullen de antwoorden vanzelf wel komen. Het heeft er in elk geval wel toe geleid dat ik met de NTR ben gaan praten over wat ik naast het Journaal nog meer zou kunnen doen. Gesprekken voeren, dat wil ik graag.”