Zoon Glennis Grace: ’Ze is weleens strontvervelend’

„Ik ging net voor het eerst naar de middelbare school toen mijn moeder naar de Verenigde Staten vloog om mee te doen aan America’s Got Talent. De uitzendingen kon ik in Nederland niet live kijken. Er was het tijdverschil en ik moest ook gewoon naar bed”, vertelt Anthony aan Veronica Magazine. „’s Ochtends las ik haar berichtje dat ze weer een ronde verder was – en toen nog eens! Ik miste haar, maar we konden facetimen en ik vond het vooral ook cool wat ze deed. Kijk wat ze geflikt heeft! De eerste Nederlandse vrouw in zo’n grote Amerikaanse show. En dan heeft ze ook nog mooie platen gemaakt. Ik ga graag mee naar optredens. Dan doe ik alsof ik een van haar muzikanten ben en speel ik luchtgitaar.”

Duidelijk is dat de 12-jarige zoon van Glennis Grace dol is op zijn moeder. „Ik zou haar ook cool vinden als ze niet beroemd zou zijn. En net als iedere moeder doet ze weleens strontvervelend. Wanneer dat is, hou ik privé”, vertelt hij professioneel. Hij is namelijk vooral trots. „Ik vind haar een doorzetter. Ze blijft nuchter, treedt op in de grootste zalen, maar thuis is ze gewoon mama Glenda. Met wie ik stoei, kook en eet en die net als ik van shoppen houdt. Mama zegt dat ik op haar lijk en dat ik, net als zij, het hart op de tong heb. We maken graag muziek samen. Dan zingt zij en rap ik.”