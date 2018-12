Actrice Penny Marshall (75) overleden

In de jaren zeventig werd Marshall bekend door haar rol als Laverne DeFazio in de komedieserie Laverne & Shirley. Ze kreeg hiervoor drie nominaties voor de Golden Globes Awards.

In de jaren tachtig maakte ze haar regiedebuut met de film Jumpin' Jack Flash. In 1988 kwam haar tweede film Big uit. Het was de eerste film ooit die door een vrouw was geregisseerd en meer dan 100 miljoen dollar opbracht.

In 1992 bracht ze A League of their Own uit, waarin Tom Hanks en Geena Davis de hoofdrollen speelden. Marshall regisseerde ook nog afleveringen van de populaire sitcom According to Jim.