Rebel JAN ROT eindelijk GETEMD

Hij is popmuzikant, schrijver, vertaler en bovenal liedjesdichter. JAN ROT viert deze kerst zijn 61e verjaardag, maar ondanks loftuitingen van collega’s en muziekkenners, heeft hij nooit het grote publiek weten te bereiken. Binnenkort verschijnt het boek O ja!, waarin hij terugblikt op de jaren negentig, de tijd waarin hij vooral op zoek was naar de liefde en die uiteindelijk vond in DAAN, de moeder van zijn vier kinderen.