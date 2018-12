’Harry en Meghan met baby naar de VS’

Er wordt al langer gefluisterd over een officiële reis van Harry en Meghan naar haar geboorteland. Zo zouden de hertog en hertogin van Sussex volgens geruchten van plan zijn geweest in het voorjaar naar de VS en Canada te vliegen. Omdat Meghan rond die tijd is uitgerekend, worden de reisplannen volgens de ingewijde op de lange baan geschoven.

De bron onthult ook dat Meghan hoopt zo lang mogelijk te kunnen blijven werken, tot ’vlak voor haar uitgerekende datum’, omdat ze zich ’fit en goed’ voelt. Na haar bevalling zou Meghan van plan zijn een paar maanden verlof te nemen, korter dan gebruikelijk binnen de Britse koninklijke familie. Wanneer Harry en Meghan naar de Verenigde Staten en Canada gaan zou afhangen van haar uitgerekende datum en die is strikt geheim.