Dit is de gouden tip van Mental Theo aan zijn zoon

„Het enige wat ik je wil meegeven, en dat is niet als waarschuwing, is: nog harder werken. Nu denk je dat het goed gaat, maar je moet nog meer gas geven”, zei Theo in RTL Boulevard. Nieuw was dat advies niet voor Nick. „Dat zei opa ook tegen jou vroeger. Als je het over veertig jaar nog doet, dan ben ik trots op je”, zei de puber, die daarmee zijn vader ontroerde.

Nick heeft grootse plannen voor 2019. „Volgend jaar gaat hij in China toeren, en nu komt ook Amerika erbij”, weet Theo. „Dat is wel vet, ik heb dat vroeger ook meegemaakt.” Dat Noma$ ook opvalt in de Verenigde Staten is dankzij de Amerikaanse dj Diplo, die een van Nicks nummers opnam in zijn set. „Hij klopt bij mij aan: papa, Diplo heeft m’n plaat gejat. Hij was ook gewoon boos ook. Het is grappig dat we niet in de gaten hebben hoe groot dit is.”