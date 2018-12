Joëlle Witschge onthult geslacht baby

Veel woorden maakt Joëlle er niet aan vuil. „Baby boy”, schrijft ze bij een foto van haar en Dave. De twee kijken elkaar gelukkig in de ogen, terwijl ze voor de kerstboom staan. Witschge houdt een hele rits echo’s vast van de baby in haar buik vast.

Half november ging Dave op zijn knieën voor Joëlle „I said yes! Wauw, wat een bijzondere avond. Dan vier je vervroegd je 27e verjaardag met al je geliefden en dan gaat je grootste liefde gewoon op z’n knieën! Lieve Dave, sinds jij weer in mijn leven bent gaat alles met een schuine lijn omhoog, jij maakt mij zo gelukkig. Elke dag met jou is een feestje! Ik hou van jou”, schreef het model op Instagram.