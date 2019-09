Dochter Eddy Ouwens overleden

Mabel had een hersentumor, zo maakte Eddy eerder bekend op de Pagina Privé. In juli werd er nog een benefietconcert georganiseerd om geld op te halen voor haar. „De afgelopen weken heb ik veel pb’s en mails ontvangen met de vraag ’Hoe gaat het met je ernstig zieke dochter Mabel’”, schrijft Eddy. „Met haar kinderen en de familie hadden wij de afspraak dat we pas na haar crematie ons verdriet en onbegrip over haar overlijden naar buiten zouden brengen. Ouders behoren hun kinderen niet te overleven.”

Bekijk ook: Familiedrama nekt hitmaker Eddy Ouwens

Bekijk ook: Benefietconcert voor ernstig zieke dochter Eddy Ouwens

Tot groot verdriet van Eddy is dat toch gebeurd. Mabel overleed afgelopen zaterdag. Vandaag hebben familie en vrienden afscheid van haar genomen. „Mabel heeft geruime tijd geleden haar eigen rouwkaart ontworpen, hierbij de foto van haar zoals ze er een jaar geleden nog uitzag en de prachtige tekst die zij aanleverde voor haar kaart. Het verdriet is groot en ze zal voor eeuwig in ons hart voortleven.”