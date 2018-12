Dit zijn de ’kerstballen’ van 50 Cent

Ik kon de kerstballen niet vinden, dus ik heb wat oude troep van mijn ex gebruikt”, schrijft Curtis James Jackson, zoals 50 Cent in het echt heet, bij een foto van een kerstboom die volledig versierd is met Louboutins in alle kleuren en soorten. „Inderdaad, ze moest vertrekken met datgene waarmee ze is gekomen”, grapt hij.

Toch lijkt 50 Cent de kerstgedachte niet helemaal verloren te zijn en blijkt hij een grap te maken. De rapper plaatste ook nog een foto van zijn zoon bij een keurig versierde boom mét kerstballen en verlichting. „We maken ons klaar voor de feestdagen”, laat hij weten.