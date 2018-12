Krankzinnige kerst op Kensington Palace

De spanning is voelbaar op Kensington Palace. Lukt het Elizabeth en Charles om de vrede te bewaren? Ⓒ Hollandse Hoogte

Feitelijk nooit waren de dagen in aanloop naar kerst zo onrustig op Kensington Palace als dit jaar. Kwamen HARRY en MEGHAN nu wel of niet? Was er nu wel of geen ruzie tussen de beide zonen van PRINS CHARLES en DIANA, en waren de MIDDLETON’s, CATHERINE’s ouders, nog steeds boos dat zij wederom níet waren uitgenodigd voor de traditionele kerstdis, maar moeder DORIA van Meghan wél? De ontwikkelingen volgen elkaar al weken in hoog tempo op.