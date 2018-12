Danny Froger wist ’niets’ meer van The Roast

„Ik heb er echt niks van meegekregen”, zei Danny, die als laatste BN’er De Mol onder handen mocht nemen en volgens velen dé verrassing van de avond was. „Het is dat ik de uitzending nu weer heb gezien, maar ik was zo zenuwachtig, ik wist helemaal niks meer.”

Danny was zo nerveus omdat The Roast iets was wat hij nog nooit had gedaan. Daarnaast was de zanger pas op het laatste moment toegevoegd aan het panel van roasters. „Nadat er drie-, vierhonderd mensen hadden gezegd ’we doen het niet’, konden ze echt niet meer om mij heen”, lachte Danny. Tijdens The Roast werd meermaals gegrapt over zijn minimale zangcarrière en zijn onbekendheid. Met ’geen enkele’ grap had hij echter moeite.

Ook in de nabeschouwing kreeg Danny meermaals te horen dat hij, vanwege zijn timing, dé verrassing van de avond was. „Nu ben ik een beetje klaar met al die complimenten, dat ben ik niet gewend.”