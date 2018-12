Koning Filip gaat spannende tijd tegemoet

Dat de dinsdag afgetreden premier Charles Michel de afgelopen vier jaar een regeringscoalitie tussen alle klippen wist door te loodsen, was op zich een bijzondere prestatie. Michel werd dan ook wel eens de ’mirakelpremier’ genoemd. Hij gaf tot voor kort leiding aan een regering met de Vlaams-nationalistische N-VA, die zich eigenlijk liever alleen met Vlaanderen bezig houdt en niet met België. Tenzij om meer bevoegdheden voor Vlaanderen binnen te halen.

De N-VA was ook altijd een van de meest kritische partijen op het koningshuis, dat niet ten onrechte werd gezien als het symbool van de federale staat waarvan de meer fanatieke Vlaams-nationalisten nu juist af willen. Maar sinds de toetreding tot de federale regering hield de N-VA zich koest, hetgeen waarnemers deed denken aan een stilzwijgend akkoord.

Terug bij af

Prettig voor de in 2013 aangetreden koning Filip, die in het verleden nog wel eens dreigende taal had geuit richting nationalisten. Anders dan zijn vader koning Albert II liet Filip bij de regeringsvorming ook geen persoonlijke voorkeuren blijken, waardoor de N-VA ook weinig munitie overhield.

Met het ontslag van Michel is België, ruim vijf maanden voor de geplande parlementsverkiezingen, terug bij af. Federale regeringen moeten steun hebben aan beide kanten van de Frans-Vlaamse taalgrens, maar in beide landsdelen Wallonië en Vlaanderen lijken op basis van recente peilingen twee tegenpolen op de winst af te stevenen: socialisten en Vlaams-nationalisten.

Dat roept meteen de vraag op welke tussenoplossing wordt gekozen en of na de verkiezingen regeringsvorming mogelijk is en of het niet weer 541 dagen gaat duren, zoals bij de regering Di Rupo. Dan zou er wel eens naar de koning gekeken kunnen worden om knopen door te hakken of om tenminste de juiste mensen bij elkaar te brengen om België aan een kabinet te helpen.