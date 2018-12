Mark Rutte wil deur uit Torentje slopen

„Ik was vandaag in Wenen. Ik heb alles zitten volgen hoe dat op internet gaat. Ik heb Charlotte nog even gebeld vanmiddag, dat was heftig ja. Ik was te laat. Ik had gisteren het afscheid van Johan Remkes”, verklaart Rutte. „Ik kwam laat binnengerend, ze hadden alles heel mooi opgebouwd. Dus ik denk: nou, ik kan Charlotte niet langer laten wachten. Dus hup, daar gaat die deur open en ze was bijna geplet!”

Coen wijst hem er direct op dat dit niet de eerste keer was dat dit is gebeurd. „Dat hoorde ik ook vandaag. Dat is zo pijnlijk! Dat was in 2010, een verzachtende omstandigheid was dat ik daar toen net zat. (...) „Ik zit nu in de auto. Ik ga nu terug, ik sloop dat hele ding eruit”, besluit hij.