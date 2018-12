Kylie en Jay-Z hoog op Forbes-rijkenlijst

De 21-jarige Jenner dankt haar vermogen voornamelijk aan haar succesvolle cosmeticabedrijf, waarvan ze voor 100% eigenaar is. Haar beautyproducten brachten sinds de lancering al ruim 630 miljoen dollar op. Jay-Z heeft meerdere projecten waaruit hij zijn geld vergaart. Zo heeft hij aandelen in de bedrijven Armand de Brignac champagne en D'Ussé cognac en komt er een flinke stroom geld binnen uit zijn entertainmentbedrijf Roc Nation en streamingservice Tidal.

Voor een plaats in de top 4 moeten Kylie en Jay-Z nog even doorwerken, want het verschil met de vier die ze voor zich moeten laten gaan is nog vrij groot. De rijkste persoon is filmproducent George Lucas (5,4 miljard dollar), Steven Spielberg (3,7 miljard dollar), Oprah Winfrey (2,8 miljard dollar) en Michael Jordan (1,7 miljard dollar).