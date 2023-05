’Stalker gearresteerd bij miljoenenvilla prins Harry en Meghan’

De beveiligers van Harry en Meghan schakelden de politie in nadat de man bij de ingang van het pand werd gesignaleerd. Nadat de politie was gearriveerd, werd de 29-jarige man in de boeien geslagen. De man, die wordt beschuldigd van stalking, werd later op borgtocht vrijgelaten. Het is niet duidelijk of de Sussexes tijdens het voorval thuis waren.

Het is niet de eerste keer dat iemand wordt gearresteerd bij het huis van het echtpaar. Eerder meldde TMZ dat in 2020 een man rond kerst tot twee keer toe probeerde binnen te dringen in het huis van het koppel in de Californische plaats.