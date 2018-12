Michelle Obama over laatste dag als First Lady: een ’bijzondere’ dag

Fallon barstte hierop in lachen uit en wilde weten hoe ze die laatste dag in het Witte Huis verder beleefd had. „Nou, er gebeurde een hoop die dag”, verzuchtte Michelle. „Het was nogal...een dag, zeg maar. Vlak daarvoor vroeg mijn dochter nog of ze nog een keer een slaapfeestje kon geven. Ik dacht die is gek geworden. Alles moest ingepakt worden dus daar was geen tijd voor. En toen was er ook nog die doos van Tiffany’s...er gebeurde veel.”

De turquoise Tiffany’s doos waar Obama op doelde, was een cadeau dat Melania Trump voor haar voorgangster had meegenomen en aan haar gaf toen de twee echtparen met elkaar op de foto moesten voor de pers. In een eerder interview liet Obama zich al eens ontvallen zich geen raad te weten met het pakje. „Stond ik daar opeens met zo’n cadeau in mijn hand, dat was heel gek. Aardig bedoeld waarschijnlijk, maar ik heb het maar aan een van de beveiligers gegeven omdat je daar niet mee op de foto gaat.”