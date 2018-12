Meer dan 500.000 kijkers voor Roast Johnny

Ⓒ ANP Kippa

Iets meer dan een half miljoen mensen hebben dinsdagavond gezien hoe Johnny de Mol op de hak is genomen. Naar The Roast of Johnny de Mol keken 514.000 mensen, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Daarmee behaalt het Comedy Central-programma een negentiende plek in de kijkcijferlijst.