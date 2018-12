Edwin Evers niet bang voor zwart gat

„We gaan er gewoon een leuke dag van maken. We gaan een klein beetje terugblikken en niet te sentimenteel doen. Het biedt ons de kans om mensen te bedanken die vaak aan de telefoon kwamen of artiesten die regelmatig te gast waren in de show”, zegt Evers tegen BuzzE, die zijn wekker daarna niet meer op werkdagen op 4 uur hoeft te zetten.

De ochtendjock kondigde zijn weloverwogen afscheid al in maart dit jaar aan. Nu de slotuitzending nadert, is Evers bewuster met zijn vertrek bezig. „Nog een paar dagen vroeg naar bed. De laatste reguliere uitzendingen, dat besef komt nu wel.”

Kriebelen

Na zijn rigoureuze besluit kreeg hij nooit spijt. „Ik heb nooit getwijfeld. Ik had er goed over nagedacht en de goede afweging gemaakt. De positieve reacties die ik kreeg bevestigen voor mij dat het de juiste beslissing is geweest. Ik keer op termijn wel weer terug naar de radio, ik zie het daarom ook niet als een afscheid. Ik weet alleen niet waar en wanneer ik terugkom. Daar wil ik me niet op vastpinnen. Ik wil het liefst volgend jaar tot de conclusie komen wat ik wil. Ik wil het echt ondervinden en me niet vastleggen. Het gaat vanzelf weer kriebelen.”

Voorlopig stort Evers zich op zijn eigen band en het schrijven van muziek. „De theatertournee ligt in januari en februari stil, maar in maart gaat de tournee weer verder. We spelen drie tot vier avonden per week, dus dan heb ik wat te doen. Een fijn idee is dat ik op het podium kan staan zonder het idee dat ik er er de volgende ochtend vroeg uit moet om radio te doen. De wekker vroeg zetten na een optreden is pittig.”

Onwijs talent

Evers wil ook meer muziek schrijven. „Voor mezelf, maar ook voor anderen. Met het schrijven van de nieuwe single Ik zie van Jan Smit ben ik een nieuwe weg ingeslagen. En ik heb ook voor Elske DeWall geschreven. Dat moest altijd tussendoor. Nu heb ik daar meer tijd en alle ruimte voor. Ik weet niet waar het toe leidt, maar ik vind het leuk om te doen.”

Uiteraard gaat Edwin Evers ook luisteren hoe zijn sidekicks Rick Romijn en Niels van Baarlen, met wie hij heel wat heeft afgelachen, het ervan afbrengen in de nieuwe middagshow van Wilfred Genee op Radio Veronica. En hij zet de radio aan voor zijn opvolger Frank Dane. „Een onwijs talent, ik ben benieuwd wat hij gaat doen. Ik ben erg blij met hem, iemand met kwaliteit. En hoewel hij een ervaren radiomaker is, kan hij zich nog verder ontwikkelen door veel vlieguren te maken. Ik raad hem aan dichtbij zichzelf te blijven. Het grootste verschil tussen hem en mij? Ik ben misschien wat volkser dan hij is.”

De twaalf uur durende marathonuitzending van Edwin Evers op vrijdag 21 december duurt van 6.00 tot 18.00 uur. In aanloop naar zijn afscheid hebben collega’s en vrienden van Edwin een nummer, Vrienden Van De Show, opgenomen op de melodie van We Are The World.