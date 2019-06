Tim den Besten: succes verandert mensen

„Leeftijdgenoten die vijf jaar geleden nog heel leuk waren, maar sinds ze het goed doen op tv nare mensen zijn geworden. Omdat ze zich zijn gaan vastklampen aan hun bekendheid en succes, en daar hun identiteit aan ontlenen”, oordeelt Tim, die vanaf zondag 30 juni begint aan het vierde seizoen van het VPRO-programma Tims ^ tent.

„Ik sta redelijk sterk in mijn schoenen en kijk er heel nuchter naar: iedereen die bekend wordt, krijgt fans. Of je nou wel of niet iets kunt. Als je geen sterk karakter hebt, kun je de fout maken dat je denkt dat je heel bijzonder bent. ’Want kijk dan; al deze mensen houden van mij.’ Ik denk sowieso dat iedereen die op een podium staat iets in zijn of haar jeugd heeft gemist. Het is allemaal compensatie. Gezien willen worden. Ongetwijfeld geldt dat voor mijzelf ook, al heb ik een prima jeugd gehad. Maar ik speelde wel op mijn twaalfde al in een musical van Joop van den Ende en in de film Kruimeltje.”