Yolanthe: ’Ik geloof nog in de liefde’

Yolanthe laat op de vraag van Hannelore Zwitserlood of ze de mannen van zich af moet slaan, weten dat dat wel meevalt. „Ik ben ook niet veel op straat.” Wanneer Frank Dane Yolanthe zelf de gelegenheid geeft een vraag voor haar te bedenken, zegt ze: „Wat jij mij mag vragen over mijn privéleven is: geloof je nog in de liefde? Dat mag je me vragen. En mijn antwoord is ja: ik zal altijd in de liefde geloven.”

Het is niet de eerste keer keer dat Yolanthe in de media gevraagd wordt na haar privéleven, nu er, zoals ze spottend in de radioshow zegt ’iets heel kleins speelt’. Bij Jinek liet ze eerder deze week weten dat ze niet teveel wil zeggen over het feit dat zij en Wesley Sneijder uit elkaar zijn.

