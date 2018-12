Ronnie Flex vader geworden

„The greatest love of all... eindelijk ben je hier... Nori Dua Plasschaert.. thank u @djwef ❤️”, schrijft een dolgelukkige Ronnie bij een foto van hem met zijn kleine meid.

Eind oktober maakte de artiest bekend dat hij vader zou worden en riep hierbij op om de privacy van de moeder te respecteren. „Heb dit even voor mezelf gehouden omdat de situatie best wel complex is.. maar dit is wel het mooiste wat me is overkomen en ik hou nu al super veel van je, & ook al was het niet zo gepland je bent zwaar welkom. We wachten op je... chosen one”, liet hij toen weten op Instagram.

Dat de situatie complex was, bleek later nadat hij bekendmaakte dat dj Wef in verwachting was van zijn dochtertje. Onlangs liet Famke Louise weten al 8 maanden een relatie te hebben met de rapper.