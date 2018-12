Robbie Williams wint na 5 jaar strijd van Jimmy Page

Page had de zaak vijf jaar geleden aanhangig gemaakt bij de gemeente omdat hij bang is dat de aanleg van het zwembad zijn herenhuis Tower House zou aantasten. Hij noemde de aanleg ’catastrofaal’ voor zijn huis. Beide artiesten wonen in een erkend monument, al is dat van Page nog ietsje monumentaler (Grade 1) dan dat van Williams (Grade 2).

De lokale gemeentelijke commissie bepaalde dat het werk aan het zwembad mag beginnen als gegarandeerd is dat trillingen en grondbewegingen binnen een bepaalde grens blijven. De voorzitter van commissie adviseerde de twee beroemdheden met elkaar om de tafel te gaan en de zaak te bespreken „hoewel ik weet dat ze het erg druk hebben.” Page heeft al laten weten met Williams te willen praten.