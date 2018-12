Noortje Herlaar: ’Mary Poppins is een lastige rol’

Het was een heel bijzondere ervaring om na acht jaar weer terug te keren naar de rol die haar grote doorbraak betekende. „Mijn liefde voor Mary is onveranderd, ik hoop dat dat ook te horen is”, vertelt ze. „Maar het inspreken gaf me heel erg de tijd en de rust om terug te denken aan die periode en wat het mij allemaal gebracht heeft. Het succes, de liefde van andere mensen, een relatie. Alle kindertekeningen die ik ontving, mijn hele kleedkamer hing er toentertijd vól mee! En allemaal meisjes die bij de artiesteningang stonden en zeiden: ’Jij bent mijn grote voorbeeld!’ Terwijl ik me zelf toen nog heel erg een meisje voelde.”

Herlaar had zichzelf achteraf tijdens die hectische periode wel wat meer rust gegund. „Fysieke rust, want dat heb je amper als je acht keer per week speelt. Maar ook rust om er op dat moment wat meer bij stil te staan wat je overkomt. Of rust in mijn stem; volgens mij klinkt de Mary Poppins in de film minder gehaast dan de Mary Poppins die ik toen op het toneel speelde.”

Emily Blunt

In de vervolgfilm die deze week in première gaat, speelt Emily Blunt de rol van Mary Poppins. Het kostte Herlaar weinig moeite om Julie Andrews, die de kinderjuf speelde in het origineel, te vergeten. „Al heeft dat vermoedelijk ook met mijn eigen perceptie te maken”, legt ze uit. „Ik associeer Julie Andrews heel erg met The Sound of Music. Dus ik ging echt metéén mee in de geweldige rol die Emily Blunt neerzet in de nieuwe film. Haar schoonheid, die Britse tongval, ik twijfelde geen seconde aan het feit dat zij net zo zeer Mary Poppins is als Julie Andrews.”

Het is best een lastige rol om goed onder de knie te krijgen, bekent de Nederlandse actrice. „Ik had in 2010 eigenlijk pas zes weken na de première het gevoel dat ik de rol echt goed speelde. De manier waarop ze haar handschoenen uitdoet, heel verfijnd, of hoe ze de paraplu vastpakt en neerzet. En op het toneel kan je het pas de volgende avond overdoen; als een filmopname verkeerd gaat, kan je de opname gewoon weggooien.”

„Ze is een moderne fee, ze heeft iets ongrijpbaars. En de boodschap die ze uitdraagt, dat je je altijd moet blijven verwonderen in het leven, is prachtig. Ze is ongenaakbaar, je vat haar nooit helemaal.” Dat maakt haar tegelijkertijd ook een beetje eenzaam. „Mary wordt nooit ouder en is gedoemd steeds terug te blijven keren naar mensen die haar nodig hebben. Maar ze weet ook altijd dat ze vroeg of laat weer afscheid zal moeten nemen.”

Dochter

Herlaar verdween de afgelopen maanden uit de publiciteit; zij beviel bijna twee maanden geleden van haar eerste dochter Bobbi. Ze voelt zich naar eigen zeggen supergoed. „Ik neem even de rust om te genieten van de nieuwe situatie. Ik voel me heel energiek, ik wandel elke dag en zing veel, ook voor Bobbi. Ze heeft heel erg de voorkeur voor nummers waarbij ik mijzelf op de piano begeleid.”

Het eerste grote project op het programma is een rol in De Stille Kracht van Couperus bij Toneelgroep Amsterdam komend voorjaar. „Die zwaarmoedigheid van Louis Couperus ligt mij wel”, stelt ze. „Hij heeft zoveel prachtige zinnen geschreven die een feest zijn om te lezen, te onthouden en uit te mogen spreken. Ik heb laatst De Stille Kracht opnieuw gelezen, ter voorbereiding op de voorstelling. En het verhaal is na anderhalve eeuw nog zo belachelijk actueel: thema’s als menselijk verlangen, hoe je verbinding kan maken met anderen, hoe je ervoor kiest met het leven om te gaan.”

Het is een groot contrast met Mary Poppins, erkent ze lachend. „Mensen die mij goed kennen, hadden het overigens wel verwacht. Maar ik weet hoe lang het kan duren voordat je eenmaal in de publieke opinie van een bepaald predicaat afgekomen bent: tegen het Mary Poppins-imago dat ik nog steeds een beetje heb, valt met geen pr-machine tegen op te boksen. En dat is ook helemaal niet erg.”

Mary Poppins Returns draait vanaf 19 december in de Nederlandse bioscopen.