Megan Thee Stallion boos op Drake om grap over neerschieten

In het nummer Circo Loco lijkt Drake naar de schietpartij te verwijzen. „Deze bitch liegt over neergeschoten worden maar is nog steeds een ’stallion’, rapt Drake. Megan Thee Stallion is daar absoluut niet van gediend. „Stop met mijn schietpartij te gebruiken voor aandacht”, schrijft ze onder meer in een reeks tweets die met de nodige scheldwoorden gepaard gaat. „Sinds wanneer is het cool om te grappen over een vrouw die wordt neergeschoten”, vraagt ze zich af.

In 2020 vertelde de Amerikaanse dat ze bij een schietpartij gewond was geraakt aan haar beide voeten, nadat de Canadese rapper Tory Lanez op haar had geschoten. Lanez, die officieel is aangemerkt als verdachte in de zaak, ontkent de beschuldigingen. De rechtszaak komt eind november voor.