’Niet nadenken, anders zou ik het begeven van angst’

„Het is een ontzettend leuk, vrolijk project”, vertelt de 29-jarige musicalster over haar rol van Assepoester. „En de repetitietijd is een stuk korter dan ik in Londen gewend ben.”

Celinde Schoenmaker speelde de afgelopen jaren hoofdrollen in onder meer The Phantom of the Opera, Les Misérables en Love Story. „Of ikzelf ga dood, of iemand die me zeer dierbaar is”, lacht ze. „Het is voor de verandering wel eens leuk om te blijven leven. En ik mag natuurlijk in een enorme jurk van de trap af lopen.”

Celinde speelt in The Christmas Show naast onder anderen Carlo Boszhard en Buddy Vedder. „De teksten van Carlo Boszhard zijn ontzettend grappig, het is een enorm spektakel vol technische verrassingen en effecten. En het is een heel ander soort voorstelling dan waar ik normaal in te zien ben.”

Na The Christmas Show staat er voor Celinde een groot project op stapel, dat haar voor het eerst ook naar Amerika voert. Ze zal het stuk, waar ze nog niets over mag vertellen, onder meer spelen in Los Angeles. Maar tot die tijd neemt de Nederlandse actrice vooral rust om te genieten van wat ze de afgelopen jaren heeft bereikt.

„Ik leid best een bijzonder leven, ik mag mezelf zo gelukkig prijzen met het werk dat ik in Londen kan doen”, stelt ze. „Maar als je avond aan avond op het podium staat, heb je niet echt tijd om daar heel erg over na te gaan denken. Het werkt ook niet als je elke avond gaat staan denken hoe bijzonder het is dat je op een podium op West End staat; volgens mij zou ik het dan elke avond begeven van angst.”