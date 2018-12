Kylie Minogue emotioneel nu zij wél Glastonbury kan doen

Minogue was veertien jaar geleden ook al headliner op het Engelse muziekfestival. Dat optreden moest zij afzeggen nadat er borstkanker bij haar was geconstateerd. „Het is geweldig en ook emotioneel dat ik nu alsnog kan doen wat ik toen niet kon”, vertelt ze. Basement Jaxx was destijds de act die haar verving. Als eerbetoon speelde zijn band Kylie’s hitsingle Can’t get you out of my head.

Met haar optreden op het meest gewilde tijdstip treedt Minogue in de voetsporen van grote namen als Jeff Lynne’s ELO, Lionel Richie en Dolly Parton.

Ook Stormzy is komend jaar te zien op Glastonbury, hij is de headliner van de vrijdagavond. Andere namen die genoemd worden zijn Paul McCartney, Arctic Monkeys, Madonna en The Cure.