Ex-vriendin over Idris Elba: Uitstekende minnaar

„Hij is de persoon van wie ik het meest geleerd heb.. over de showbizz”, vertelt de 33-jarige R&B-zangeres in Raq Rants. Al snel gaat het interview over intiemere zaken en wanneer presentatrice Raquel Harper informeert naar Elba’s orale vaardigheden tussen de lakens antwoordt Michelle: „Hij is erg gepassioneerd. Dat was fantastisch. Het was pure lust.”

In augustus liet de zangeres in een ander interview weten dat Idris tegen haar zei dat hij zich nooit zou binden aan één vrouw. „Hij zei dat er voor me gezorgd zou worden, maar dat hij zich nooit aan een vrouw zou binden.”

Idris en Michelle hebben in 2014 slechts acht maanden een relatie gehad. Ondertussen is de filmster verloofd met Sabrina Dhowre.

