Olivia Munn gespot met gamer Tucker Roberts

Over een nieuwe relatie hield Munn zich tot nu toe stil. De 38-jarige actrice is winkelend gespot met Roberts, die voorzitter is van het esports team Philadelphia Fusion. Een ooggetuige zegt in de Amerikaanse show Entertainment Tonight dat de twee elkaars handen vasthielden, aan het knuffelen waren en dat ze een arm om elkaar heen deden.

Olivia werd begin dit jaar gezien met Chris Pratt tijdens een intiem etentje. Al snel liet de actrice weten niet aan het daten te zijn met de ex van Anna Faris.