Lin-Manuel Miranda is eindelijk stuntman

Miranda kon niet wachten om de verschillende stunts te doen tijdens de opnames in Londen, zei hij. „Ik denk dat Jason Statham wel goed kan slapen nu hij weet dat ik zijn baan niet zal inpikken, maar ik kreeg allerlei stunts te doen die ik anders nooit gedaan zou hebben.”

En waren die stunts al een droom die werkelijkheid werd, de hele Disney-productie voelde magisch aan, dankzij de aandacht voor detail van regisseur Rob Marshall. „Elke dag was magisch. Ik kan je niet vertellen hoe surrealistisch het was. De ene dag dans je met pinguïns en de volgende dag dans je met Meryl Streep, en de volgende dag rijd je op de fiets over de oprijlaan van Buckingham Palace. Dat is gewoon krankzinnig.”

De Hamilton-acteur speelt lampionaansteker Jack in het vervolg op de filmklassieker Mary Poppins uit 1964. Andere rollen zijn voor Emily Blunt, Julie Andrews en Dick Van Dyke. Lin-Manuel kon niet wachten om de verschillende stunts te doen tijdens de opnames in Londen.

Mary Poppins Returns is vanaf woensdag te zien in de Nederlandse bioscopen.