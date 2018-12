CNN-commentator: ’Diep respect voor Kim Kardashian’

Volgens hem waren de hervormingen niet mogelijk geweest zonder haar gesprek met Donald Trump. Dankzij de Kardashian zullen er straks 50.000 mensen minder in de gevangenis zitten en zullen vrouwelijke gevangenen humaner behandeld worden, stelt Van Jones. Hij heeft er diep respect voor dat zij haar status als celebrity op het spel gezet heeft om mensen te helpen die ze zelf niet eens kent.

Het begon allemaal toen Kim Kardashian verzocht om de vrijlating van Alice Johnson. Daarop besloot Kim om in gesprek te gaan met president Donald Trump om te spreken over wat er beter kan in het huidige Amerikaanse gevangenissysteem. Ze kreeg daarvoor een hoop kritiek en spot over zich heen, maar bereikte wel dat Alice Johnson werd vrijgelaten. In september bezocht zij Trump nogmaals, om te werken aan de zogeheten First Step Act. Deze wet werd een paar maanden later in de Senaat behandeld en is volgens TMZ nog maar een stap verwijderd om ingevoerd te worden.

