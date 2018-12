Coen und Sander Fest nog nooit zo snel uitverkocht

Coen en Sander verkleed als Roodkapje en de Koning van Katoren. Lang und Glucklich (sprookjes) is het thema van Das Coen und Sander Fest 2019. Ⓒ ANP Kippa

Das Coen und Sander Fest in De Jaarbeurs in Utrecht is uitverkocht. Nooit eerder ging de kaartverkoop zo snel, constateert organisator Radio 538. In de hal is op vrijdag 15 februari plaats voor 12.000 bezoekers.