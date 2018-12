Anna Nooshin nieuwe ambassadeur Kunstbende

„Iedereen moet ergens beginnen en ik krijg dagelijks vragen hoe ik mijn carrière heb opgebouwd”, zegt Anna over de reden waarom ze Kunstbende steunt. „Met deze samenwerking hoop ik anderen ook een stapje te kunnen helpen en daarbij word ik zelf heel graag geïnspireerd door nieuw talent.”

Kalvijn en Petrus zetten in 2011 hun eerste stappen bij Kunstbende. „Het was voor ons een van de belangrijkste stappen naar een professionele carrière”, zeggen ze. „Wij hebben geleerd dat naast doorzettingsvermogen en talent het ook goed is om een netwerk te creëren.”

De ambassadeurs gaan jongeren die meedoen zelf begeleiden en adviseren. Ook geven ze workshops aan nieuw talent.