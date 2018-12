Overleden artiesten stijgen in Top 2000

Levels staat op nummer 260. Ook vier andere nummers van de Zweedse dj en producer staan dit jaar hoger genoteerd. Wake Me Up is 533 plaatsen gestegen naar nummer 100. Addicted To You komt zelfs 1158 plaatsen hoger uit, op 807. Avicii staat verder met A Sky Full of Stars en Hey Brother in de ranglijst.

Luisteraars hebben dit jaar ook massaal gestemd op de in augustus gestorven Aretha Franklin. Nummers van Charles Aznavour en zangeres Dolores O'Riordan van de Ierse band The Cranberries stijgen eveneens in de lijst. Aretha Franklin staat met Natural Woman op plek 182 en dat is 646 plaatsen hoger dan vorig jaar. Haar duet met George Michael, I Knew You Were Waiting, stijgt 904 plaatsen naar 1040. Franklin staat ook nog met Respect, I Say a Little Prayer en Think in de ranglijst.

Hofleveranciers in de Top 2000 zijn The Beatles met 38 nummers, Queen met 35 nummers (waarvan acht nieuwe) en Coldplay met 28. BLØF heeft net als voorgaande jaren de meeste Nederlandse noteringen, dit jaar is de Zeeuwse band met 19 nummers in de lijst vertegenwoordigd en dat is één meer dan vorig jaar. Het hoogst genoteerde BLØF-nummer is Zoutelande met Geike Arnaert op nummer 31.

De snelste stijger in de lijst is Whatever It Takes van Imagine Dragons, van 1979 vorig jaar naar 360. Ook Leef van André Hazes maakt een enorme sprong: van 1684 vorig jaar naar 152 nu: een verschil van 1532 plaatsen.

Zangeres Davina Michelle is dit jaar de hoogste nieuwe Nederlandse binnenkomer in de Top 2000. Haar nummer 1-hit Duurt te lang prijkt op positie 477. Daarvoor kreeg ze de Top 2000 Award, een nieuwe prijs van NPO Radio 2.