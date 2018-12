Macaulay Culkin weer in huid Kevin McCallister

In de commercial is Macaulay te zien als de inmiddels opgegroeide Kevin McCallister die allerlei Google-handigheidjes gebruikt. Zo bestelt hij dit keer pizza online en gebruikt hij zijn computer om ’Operation Kevin’, vol boobytraps te starten. Zo voorkomt hij dat de inbrekers hem dit keer opnieuw moeten hebben.

Home Alone kwam in november 1990 uit en is sindsdien uitgegroeid tot een van de populairste kerstfilms ooit.