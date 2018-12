Koningin Letizia reikt modeprijs uit in jurk uit 1982

Bij haar aankomst werd de Spaanse koningin ontvangen door de minister van Industrie, Handel en Toerisme en de directeur van het kledingmuseum waar de prijzen werden uitgereikt.

Letizia droeg voor de gelegenheid een felrode jurk, een kleur die ze alleen kiest bij grote gelegenheden. De jurk is volgens Spaanse media een vintage exemplaar die toebehoort aan haar schoonmoeder koningin Sofia. Zij droeg de geplooide jurk in 1982 tijdens een ceremonie in het Zarzuela Paleis, toen met beige schoenen met rode details en een smalle riem. Letizia liet de riem thuis en combineerde de japon met glanzende oorbellen en rode suède schoenen in dezelfde kleur als de jurk.

Een van de prijzen ging naar de Spaanse modeontwerper Ágatha Ruiz de la Prada. De Spaanse modeontwerper werd onderscheiden voor haar pionierschap, haar carrière en de continuïteit van haar werk. Ze bestiert winkels in Parijs, Bogota, Portugal en Milaan. Ook het schoenenmerk Camper viel in de prijzen voor het belang van het bedrijf in de schoenenindustrie. Camper heeft meer dan duizend mensen in dienst en winkels in veertig landen.