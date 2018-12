Prins Gabriël in gips naar kerstconcert

Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Koning Filip van België heeft woensdagavond even zijn zinnen kunnen verzetten. Samen met zijn gezin en een deel van de familie woonde hij het traditionele kerstconcert bij in het Koninklijk Paleis. Zijn vijftienjarige zoon prins Gabriël viel op, hij verscheen met zijn rechtervoet in het gips.