Jon van Eerd nodigt minister uit voor gesprek

Van Engelshoven krijgt de afgelopen weken veel kritiek van producenten en acteurs omdat zij te weinig zou doen om de cultuursector te helpen in de coronacrisis. Theaters dreigen binnen afzienbare termijn failliet te gaan en veel voorstellingen kunnen maandenlang niet spelen. Dit zijn klappen die de sector niet kan opvangen.

Van Eerd haalde eerder hard uit naar Van Engelshoven na haar aankondiging dat de sector blij moet zijn met de 300 miljoen die is uitgetrokken door het kabinet. Verder kunnen onafhankelijke producenten geld lenen, stelde de bewindsvrouw.

„Keer op keer wordt de cultuursector neergezet als zou deze volledig ingevuld worden door de gesubsidieerde gezelschappen en instellingen”, schreef de geprezen theatermaker toen in een open brief. „Steeds weer wordt er afgedwaald naar de grotere gezelschappen en festivals en musea. Maar laten we eerlijk zijn. Het lijkt er niet op dat minister Van Engelshoven ook maar enig idee heeft dat de culturele sector veel omvattender is dan dat.”