Roxeanne Hazes blundert in De Slimste Mens

Tijdens de aflevering wist ze onder andere geen antwoorden te geven op vragen als: ’Wat is Yellowstone’, ’Wie is Jan Klaassen?’ en ’Wie is Anton Mussert’. Zo omschreef ze Jan Klaassen als een voetballer en van Anton Mussert dacht ze dat het een acteur of politicus was. En dat leidde op sociale media tot veel onbegrip.

