Paris Hilton geeft verlovingsring niet terug

Paris vindt namelijk dat ze alle recht op de ring. „De juwelier van wie we de ring hebben gekregen heeft miljoenen en miljoenen aan gratis publiciteit gekregen. Diamonds are a girl best friends.”

De ring die de Hilton-telg in januari om haar vinger geschoven kreeg, kostte maar liefst twee miljoen dollar. Bovendien duurde het vier maanden om het juweel te maken. Zylka zou de ring terug willen, maar het lijkt er niet op dat Paris daaraan mee gaat werken. Volgens TMZ kleeft daar wel een probleempje aan. Het Calfifornische recht zegt namelijk dat omdat Chris de ring gekocht heeft en Paris de verloving verbroken heeft, dat het strafrechtelijk gezien zijn bezit is. Er is een voorbehoud: als hij de ring niet gekocht heeft, volgens de verhalen was het een cadeau van celebrity-juwelijk Michael Greene, dan kan hij fluiten naar de diamanten.

Paris zette in november een punt achter de verloving. Ze realiseerde zich dat Chris toch niet de ware voor haar was.