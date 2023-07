Johan Vlemmix mist Nijmeegse Vierdaagse na val

De 64-jarige Vlemmix is gevallen van een container en zijn knie is nog niet hersteld, vertelt hij. De Brabander, die de wandeltocht vaak heeft gelopen, baalt enorm. „Ik had me wel ingeschreven. Ik wilde zo graag weer lopen.”

Vlemmix is van plan om volgend jaar sowieso weer mee te doen. Vorig jaar liep hij mee met een nieuwe knie. De Brabander liep tijdens de Vierdaagse in 2019 een knieblessure op. Later vertelde hij meerdere aandoeningen aan zijn botten te hebben.

