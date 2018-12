Channing Tatum en Jenna Dewan rouwen om hond Lulu

De twee delen hun hartzeer via sociale media. Jenna schrijft op Instagram: „Bedankt dat je de beste hond van de wereld was. (...) Een gebroken hart beschrijft echt in de verste verte niet hoe ik me nu voel. Je zult voor altijd voortleven in onze harten en in onze gedachten.”

Ook Channing richt zich via Instagram tot Lulu. „Ik zal je ooit weer zien. Maar je zult altijd bij me zijn. Altijd.”

Jenna en Channing hebben naast Lulu nog een hond, Meeka. De twee lieten in april weten na acht jaar te gaan scheiden.