Koning Filip denkt over toevoeging aan kersttoespraak

Zijn toespraak „reflecteert op een juiste manier de stand van zaken in België”, aldus ingewijden tegen Het Nieuwsblad. De koning gebruikte „redelijk voorzichtige bewoordingen” die ook na het mogelijke ontslag van premier Charles Michel „nog steeds de werkelijkheid voorstellen.”

Toch wordt mogelijk een paragraaf toegevoegd maar dat hangt dus af van de ontwikkelingen van de komende uren en dagen. Filip moet dan een extra opnamedag inlassen, waarbij hij die ene alinea in de drie landstalen Nederlands, Frans en Duits moet voordragen.

Vakantieplannen

Volgens dezelfde bronnen hoeft de koning zijn vakantieplannen niet te wijzigen. Hij was niet van plan om een verre reis te maken. Hij wil de kerstdagen met zijn gezin doorbrengen, inclusief de even van het Atlantic College in Wales overgekomen oudste dochter prinses Elisabeth.

Het voor woensdagavond geplande kerstconcert in het Koninklijk Paleis gaat gewoon door. De koning heeft zijn politieke consultaties op tijd afgerond en gaat daar donderdag mee verder.