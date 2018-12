’Nieuwe editie Top 2000 ademt 2018’

„Ik vind het een fantastische lijst en heel erg representatief voor het afgelopen jaar”, aldus Wouter. Hij noemt onder meer gebeurtenissen als de dood van Avicii en de lancering van de Queen-film. Daarnaast vindt hij het mooi dat recente hits van artiesten als Davina Michelle, Imagine Dragons en André Hazes als een speer gaan. „Dat zijn allemaal dingetjes die bij dit jaar passen en dat maakt het echt de editie 2018.”

Ook collega Bart Arens is blij met de nieuwe Top 2000. „Het is een enorm frisse lijst die in beweging is. Het toffe is als er gewoon dingen die gebeurd zijn zichtbaar zijn”, vindt hij. „De lijst ademt 2018, dat is te gek om te zien.”

De Top 2000 trapt op eerste kerstdag af met Teardrops van Womack & Womack en telt tot oudejaarsavond af naar de nummer 1. Dat is opnieuw Queen met Bohemian Rhapsody.