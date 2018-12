Erfenis George Michael nóg niet geregeld

Ⓒ Hollandse Hoogte

Twee jaar na de dood van GEORGE MICHAEL woont zijn vriend FADI FAWAZ nog steeds in de ruim vijf miljoen kostende woning van de wereldster bij Regent’s Park in Londen. Deze week werd hij daar nog gesignaleerd, terwijl de familie hem in mei al heeft gesommeerd zijn spullen uit het huis te halen en de sleutel in te leveren.