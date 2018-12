SCHEIDING Helene en Florian schokt Duitsland

Ⓒ Hollandse Hoogte

De geruchten gingen al langer, maar gisteravond werden ze net voor kerst ineens de harde waarheid. HELENE FISCHER, met afstand de grootste ster van Duitsland van dit moment, en haar vriend FLORIAN SILBEREISEN zijn uit elkaar. Laatsgenoemde is een van de collega’s van JAN SMIT uit hitformatie Klubbb3 en daarnaast bekend als tv-presentator. Samen vormden Helene en Florian hét glamourkoppel van Duitsland en de schok onder hun fans is groot, net al de verbijstering. Bovendien zou er al een ander in haar leven zijn.