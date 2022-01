Virginia Giuffre wil gelijk krijgen en niet alleen schikken in zaak Andrew

Prins Andrew zou Giuffre in 2001 als 17-jarige tiener drie keer hebben misbruikt. De zaak wordt later dit jaar doorgezet, nadat deze in eerste instantie afgerond leek door een schikking die de Amerikaanse eerder had getroffen met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarin staat dat ze een half miljoen dollar heeft gekregen en in ruil daarvoor geen klachten mag indienen tegen Epstein en zijn entourage. De rechter oordeelde woensdag echter dat die overeenkomst geen obstakel vormt en Giuffre haar zaak mag doorzetten.

Dit is volgens David Boies, de advocaat van Giuffre, een goede zaak. „Het is heel belangrijk dat deze kwestie voor Virginia Giuffre wordt opgelost op een manier waarin zij en alle andere slachtoffers in het gelijk worden gesteld. Ik denk niet dat ze een uitgesproken mening heeft over wat een oplossing zou moeten zijn”, voegt hij daaraan toe. „Het belangrijkste is dat het vonnis haar in het gelijk stelt en de claim die ze heeft ingediend rechtvaardigt.”

